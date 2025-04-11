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14:15, 11 апреля 2025Мир

ЕС предложил санкции против поддерживающего Россию политика

ЕС предложил ввести санкции против вице-премьера Сербии Вулина
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Александр Вулин

Александр Вулин . Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Европейский союз (ЕС) предложил ввести санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина за его поддержку России и критику стран Запада. Об этом заявил сам политик, передает РИА Новости.

«Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», — рассказал он.

Вулин указал, что эти ограничительные меры предложил комиссариат по внешним делам Европейской комиссии в ходе заседания рабочей группы совета Евросоюза по Восточному партнерству. Таким образом его раскритиковали за выступление в Европейском парламенте, где сербский политик критически высказался о политике Брюсселя в отношении России.

Ранее Евросоюз потребовал от Сербии убрать вице-премьера страны Александра Вулина из нового правительства. Сам политик не в первый раз попадает под угрозу ограничений. 3 ноября 2023 года Вулин уже подавал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) на фоне введения санкций США.

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