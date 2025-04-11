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07:17, 11 апреля 2025Россия

ВСУ в начале оккупации Гуева атаковали жителей дронами

ТАСС: ВСУ в начале оккупации Гуева атаковали дронами жителей, пытавшихся сбежать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Украинские военные пытались атаковать дронами семью с пожилыми людьми и ребенком, когда те собирались покинуть село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом рассказал эвакуированный житель Гуева Иван Брахнов, пишет ТАСС.

Он отметил, что когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оккупацию курского приграничья, жители хотели уйти через лес и переплыть речку.

«[ВСУ] дронов подняли тучу целую, начали сбросы [взрывоопасных предметов]. Дальше бежать смысла не было — могли погибнуть», — подчеркнул он.

Ранее три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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