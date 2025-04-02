Мирные жители пострадали при атаках дронов ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали при атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево два автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников. В результате атаки по легковому автомобилю двое мужчин получили баротравмы и контузии», — написал он.

Пострадавшим бригада скорой оказала помощь на месте, от госпитализации они отказались. По словам губернатора, еще один дрон ударил по грузовому автомобилю, ранения получил водитель. Бойцам самообороны удалось доставить его в Грайворонскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Украинских военных и технику, которые пытались осуществить прорыв, уничтожили в Сумской области.