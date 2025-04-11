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06:30, 11 апреля 2025Из жизни

Извращенец полгода подглядывал за подругой с помощью скрытых камер

The Merc: В США мужчина полгода подглядывал за подругой с помощью скрытых камер
Никита Савин
Никита Савин

Фото: wirestock / Freepik

В США мужчина из Калифорнии установил скрытые камеры в ванной и спальне у подруги и полгода подглядывал за ней. Об этом пишет The Mercury News (The Merc).

Прокуратура округа Контра-Коста предъявила 14 обвинений жителю Сан-Франциско Лунь Мин Юэ Ню по статьям о вторжении в частную жизнь и подглядывании. Как выяснило следствие, в апреле 2024 года мужчина гостил у друзей в городе Оринда. Там он «стал испытывать сильный интерес» к хозяйке и установил в доме скрытые камеры. Одну из них женщина нашла в сентябре в электрической розетке и предъявила Юэ Ню претензии. Он извинился и сказал, что больше камер в доме нет.

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Однако позже в доме были найдены и другие шпионские устройства. Выяснилось, что извращенец тайно установил их в ванной и спальне женщины. В ноябре полиция явилась домой к Юэ Ню, и он признался, что полгода подглядывал, как подруга переодевается. Мужчина сдал правоохранителям 100 фотографий и видеороликов, полученных с помощью скрытых камер.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший госслужащий за 15 лет тайно снял видео под юбками у сотен женщин. У него обнаружили более 400 видеороликов с пострадавшими.

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