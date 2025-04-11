Лукашенко поддержал слова премьера Пакистана про сложившиеся между ними семейные отношения

Лукашенко поддержал слова премьера Пакистана Шарифа о семейных отношениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал слова премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о сложившихся между ними семейных отношениях. Видео с переговоров публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«У нас сложились очень добрые отношения, как вы очень правильно, господин премьер-министр, сказали, — отношения семейные. Мы всегда будем поддерживать такой уровень», — заявил президент.

Встреча лидеров состоялась в пятницу, 11 апреля, во Дворце Независимости в Минске. На переговоры прибыли в том числе крупные бизнесмены Пакистана, которые заинтересованы в налаживании сотрудничества по конкретным направлениям.

Ранее Александр Лукашенко захотел вывести отношения с Пакистаном на новый уровень. Он объявил о необходимости увеличения товарооборота между странами.