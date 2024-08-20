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14:15, 20 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко захотел вывести отношения с Пакистаном на новый уровень

Лукашенко: Белоруссия должна выйти на новый уровень отношений с Пакистаном

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссии следует вывести свои отношения с Пакистаном на новый уровень. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи со спикером парламента Пакистана Сардаром Аяз Садиком.

Стороны договорились разработать совместный план действий между Минском и Исламабадом на период 2025-2027 годов, который выведет отношения на более высокий уровень. «Я бы очень хотел, чтобы парламентарии наших стран были вовлечены в создание этого плана отношений Беларуси и Пакистана. Это было бы хорошим подспорьем в работе торгово-экономической комиссии», — сообщил президент во время переговоров.

Лукашенко объявил о низком товарном обороте между странами и о необходимости его увеличения. Представитель Пакистана, в свою очередь, заявил о ряде двусторонних договоренностей, которые на практике не реализуются в достаточной степени.

Ранее сообщалось о визите в Белоруссию премьера Госсовета КНР, который пройдет 22 августа.

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      Сергей Болиев
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