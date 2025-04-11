Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

Брачный сезон лягушек начался в заповеднике «Кедровая падь»

Дальневосточные лягушки начали брачный сезон в заповеднике «Кедровая падь» в Приморском крае. Они попали на видео, которое публикует дирекция природоохранной организации «Земля леопарда», управляющая заповедником.

Земноводные вышли из зимней спячки и начали активно размножаться. В результате леса Приморья наполнились хором поющих лягушек.

«Мелодичное брачное пение, называемое токованием, издают только самцы, — отмечается в публикации. — Самки в это время откладывают икру».

Авторы добавили, что в заповеднике проснулись и другие обитатели, например, сахалинские жабы. Они тоже направились к лесным водоемам, где скоро начнут размножаться.

Ранее в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» попала медведица с медвежатами. На кадрах они словно танцуют.

