Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

Дальневосточные лягушки начали брачный сезон в заповеднике «Кедровая падь» в Приморском крае. Они попали на видео, которое публикует дирекция природоохранной организации «Земля леопарда», управляющая заповедником.
Земноводные вышли из зимней спячки и начали активно размножаться. В результате леса Приморья наполнились хором поющих лягушек.
«Мелодичное брачное пение, называемое токованием, издают только самцы, — отмечается в публикации. — Самки в это время откладывают икру».
Авторы добавили, что в заповеднике проснулись и другие обитатели, например, сахалинские жабы. Они тоже направились к лесным водоемам, где скоро начнут размножаться.
Ранее в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» попала медведица с медвежатами. На кадрах они словно танцуют.