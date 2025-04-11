Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:40, 11 апреля 2025Моя страна

Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

Брачный сезон лягушек начался в заповеднике «Кедровая падь»
Мария Борисова
Мария Борисова

Дальневосточные лягушки начали брачный сезон в заповеднике «Кедровая падь» в Приморском крае. Они попали на видео, которое публикует дирекция природоохранной организации «Земля леопарда», управляющая заповедником.

Земноводные вышли из зимней спячки и начали активно размножаться. В результате леса Приморья наполнились хором поющих лягушек.

«Мелодичное брачное пение, называемое токованием, издают только самцы, — отмечается в публикации. — Самки в это время откладывают икру».

Авторы добавили, что в заповеднике проснулись и другие обитатели, например, сахалинские жабы. Они тоже направились к лесным водоемам, где скоро начнут размножаться.

Ранее в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» попала медведица с медвежатами. На кадрах они словно танцуют.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Блогеры описали регион России словами «хочется возвращаться снова и снова»

    Глава евродипломатии Каллас заявила о росте затрат на военную помощь Украине

    Россиянам назвали главные «ред флаги» на первом свидании

    Юрист напомнил о риске лишиться единственного жилья

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    В России осудили боевика ВСУ за террористический акт в Курской области

    Финский игрок клуба НХЛ назвал хоккей в КХЛ скучным

    Захарова рассказала о брезгливом отношении Запада к Зеленскому

    Терроризировавшего жителей Курской области бойца ВСУ отправили в колонию строгого режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше