На Украине рассказали о сломе обороны ВСУ на лиманском направлении

«Би-Би-Си»: ВС России удалось проломить оборону ВСУ на лиманском направлении

Российским войскам в результате успешных боевых действий удалось проломить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лиманском направлении. О сломе украинской обороны рассказали аналитики «Би-Би-Си-Украина».

«В начале апреля россиянам удалось "проломить" украинскую оборону на Лиманском направлении. Здесь еще в конце 2024 года они создали небольшой плацдарм на западном берегу реки Жеребец, а сейчас расширили его», — говорится в публикации.

Отмечается, что российское продвижение на этом участке фронта создает проблемы для логистики ВСУ в районе Серебрянского леса, Северска и Славянска.

Ранее продвижение российских войск на лиманском направлении признал украинский аналитический проект DeepState. Отмечается, что российские войска пытаются объединить на правом берегу реки Жеребец два плацдарма, один из которых около Новолюбовки, а второй — около Макеевки.