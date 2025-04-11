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10:21, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о сломе обороны ВСУ на лиманском направлении

«Би-Би-Си»: ВС России удалось проломить оборону ВСУ на лиманском направлении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российским войскам в результате успешных боевых действий удалось проломить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лиманском направлении. О сломе украинской обороны рассказали аналитики «Би-Би-Си-Украина».

«В начале апреля россиянам удалось "проломить" украинскую оборону на Лиманском направлении. Здесь еще в конце 2024 года они создали небольшой плацдарм на западном берегу реки Жеребец, а сейчас расширили его», — говорится в публикации.

Отмечается, что российское продвижение на этом участке фронта создает проблемы для логистики ВСУ в районе Серебрянского леса, Северска и Славянска.

Ранее продвижение российских войск на лиманском направлении признал украинский аналитический проект DeepState. Отмечается, что российские войска пытаются объединить на правом берегу реки Жеребец два плацдарма, один из которых около Новолюбовки, а второй — около Макеевки.

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