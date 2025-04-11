Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

На Украине возмутились отменой мобилизации бывшего кандидата в президенты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Адвокаты и украинские депутаты возмутились отменой мобилизации кандидата в президенты Украины 2019 года, бывшего главы государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Насиров был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этапе судебных дебатов по его делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), однако впоследствии приказ о его мобилизации был отменен.

«То есть пока мобилизованные, у которых куча болезней, пытаются добиться справедливости, некоторых одним приказом командира могут уволить. Как мы видим, если очень захотеть, то уволить со службы могут», — написал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала отмену мобилизации Насирова двойными стандартами.

«Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать — приказ о мобилизации не отменяют. (...) Но если попытаться мобилизовать Насирова и из-за этого поднимается шум — тогда это другое дело», — заявил адвокат и бывший военный Маси Найем.

Ранее суд продлил на два месяца ограничения в отношении Насирова. Суд постановил, что бывший чиновник не должен выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Россиянин сбил восьмилетнюю школьницу на переходе и попал на видео

    В Генштабе ВСУ испугались окружения Сум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше