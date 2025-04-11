На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

На Украине возмутились отменой мобилизации бывшего кандидата в президенты

Адвокаты и украинские депутаты возмутились отменой мобилизации кандидата в президенты Украины 2019 года, бывшего главы государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Насиров был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этапе судебных дебатов по его делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), однако впоследствии приказ о его мобилизации был отменен.

«То есть пока мобилизованные, у которых куча болезней, пытаются добиться справедливости, некоторых одним приказом командира могут уволить. Как мы видим, если очень захотеть, то уволить со службы могут», — написал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала отмену мобилизации Насирова двойными стандартами.

«Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать — приказ о мобилизации не отменяют. (...) Но если попытаться мобилизовать Насирова и из-за этого поднимается шум — тогда это другое дело», — заявил адвокат и бывший военный Маси Найем.

Ранее суд продлил на два месяца ограничения в отношении Насирова. Суд постановил, что бывший чиновник не должен выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.