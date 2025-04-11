Недовольному небритыми ногами недавно родившей жены мужчине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, недовольному небритыми ногами недавно родившей ребенка жены. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, жена перестала брить ноги в последние месяцы беременности, когда ей стало слишком трудно делать это каждый день. «Нашему ребенку сейчас шесть месяцев, но она до сих пор не возобновила бритье ног, а они более волосатые, чем мои! Если честно, это меня больше чем немного отталкивает. Как бы тактично попросить ее возобновить процедуру?» — задался вопросом он.

В ответ специалист упрекнул автора письма в нетерпении и предложил подумать, почему жене стало трудно брить ноги и почему ей трудно делать это до сих пор, когда у нее младенец на руках. «Ваш уровень сексуального влечения к ее ногам в настоящее время не является приоритетом. Дайте ей еще немного времени. Думайте не о том, какое влияние ее волосатые ноги оказывают на ваше либидо, а о том, что они являются отражением того, что ей пришлось пережить в результате рождения ребенка и необходимости уделять так много времени его воспитанию», — рассуждает коуч.

Юзвяк предложил не поднимать этот вопрос до тех пор, пока женщина не вернется к обычным процедурам по уходу за собой. «Однако даже тогда пусть это будет просто упоминание, высказанное из любопытства. Вы можете спросить: "Ты собираешься снова начать брить ноги?" Если ответ будет отрицательным, можете сказать, как скучаете по ее гладким ногам, потому что вы их так любите. Но это все. Позвольте вашей жене жить своей жизнью», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, которая узнала вкусы супруга в порно и пришла в ужас. Пикантный секрет мужа она обнаружила, когда залезла в его компьютер.