Обновлен рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценил 81 процент россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценил 81 процент россиян. Это следует из обновленного рейтинга главы государства, который опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

7 процентов граждан отрицательно высказались о работе Путина, еще 12 процентов не определились. Кроме того, 80 процентов опрошенных заявили о доверии президенту. Не доверяют главе государства 10 процентов респондентов, столько же — затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 4 по 6 апреля в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высокие рейтинги Путина говорят о его поддержке населением. По словам официального представителя Кремля, оценка работы президента связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют население страны.