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12:47, 11 апреля 2025Бывший СССР

Песков рассказал об отслеживании Кремлем ситуации вокруг Украины

Песков: Кремль следит за всеми новостями вокруг Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Кремль следит за всеми новостями, которые касаются ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас много развитий [событий] в течение суток происходит. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается. Поэтому сейчас, конечно, очень важно новости отслеживать, анализировать, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас», — рассказал он, отвечая на вопрос о том, наблюдает ли Москва за переговорами по ресурсной сделке между Киевом и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что консультации Украины и США для подготовки соглашения по недрам состоятся в пятницу, 11 апреля. Эту информацию подтвердила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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