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12:49, 10 апреля 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили дату консультаций по недрам с США

Вице-премьер Украины Стефанишина: Консультации с США по недрам пройдут 11 апреля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Alex Babenko / Reuters

Консультации Киева с США для подготовки соглашения по недрам пройдут 11 апреля. Эту информацию подтвердила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина».

«Я не могу рассматривать какие-то детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра», — сказала она. По словам чиновницы, Украина не согласует никакие пункты соглашения таким образом, чтобы они подрывали имеющиеся обязательства республики перед Международным валютным фондом (МВФ) или в рамках Ukraine Facility.

Она также добавила, что новый проект соглашения был предложен Соединенными Штатами и не полностью отражает подход Киева к сделке. При этом, по словам Стефанишиной, украинская сторона рассматривает соглашение с США как большую возможность, которая может помочь Украине продвинуться в конфликте.

Днем ранее, 9 апреля, премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Украина все еще не сформировала команду для обсуждения с США сделки по недрам. Он отметил, что делегацию Киева ожидают длительные переговоры, по итогам которых Украина добьется «равных условий» с Вашингтоном.

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