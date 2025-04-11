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14:23, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярная российская ведущая сравнила реабилитационный центр с тюрьмой

Телеведущая Дана Борисова назвала нахождение в реабилитационном центре тюрьмой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Дана Борисова сравнила нахождение в реабилитационном центре с пребыванием в тюрьме. Об этом она рассказала в интервью с блогершей Наташей Гасанхановой, запись которого доступна на YouTube.

По словам телеведущей, пребывание в реабилитационном центре, в котором она проходила лечение от наркотической зависимости, напоминало тюремное заключение, поскольку многие вещи ей были запрещены.

«Восемь месяцев без паспорта, мобильного телефона, группы вот эти круглосуточные (...) Тюрьма, конечно, я была без права выхода в город, у меня денег никогда не было наличных, но видишь, толк-то даже из меня вышел», — поделилась воспоминаниями телеведущая.

При этом Борисова отметила положительный эффект от лечения и заявила, что сейчас ее состояние стабильно.

Ранее Дана Борисова рассказала о страшных последствиях приема препарата для лечения диабета «Оземпик». По словам телеведущей, спустя два месяца после резкого похудения на девять килограммов она почувствовала недомогание.

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