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14:44, 11 апреля 2025Забота о себе

Пожилых россиян призвали включить в рацион один доступный продукт

Диетолог Соломатина: Сельдь поможет пожилым людям в профилактике остеопороза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Благодаря важным витаминам и минералам в составе морская сельдь поможет пожилым людям поддержать здоровье, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит «Москва 24».

Соломатина призвала пожилых россиян включить в рацион сельдь, потому что в ней содержится большое количество витамина D, который особенно важен для профилактики остеопороза. Кроме того, в этом доступном продукте присутствуют витамины группы В, включая В12, необходимый для снижения риска развития анемии и свойственной пожилым людям «шаткости походки».

Также, по словам диетолога, с возрастом желудочно-кишечный тракт начинает работать хуже, из-за этих нарушений белок из красного мяса хуже усваивается. В связи с этим она посоветовала пожилым есть больше рыбы, в том числе сельди, белок из которой усваивается лучше.

Полезно есть сельдь и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания эластичности клеток организма, продолжила Соломатина. Содержащиеся в этом продукте омега-3 жирные кислоты способствуют оздоровлению сосудов и не позволяют организму сформировать атеросклеротические бляшки, которые ухудшают кровообращение и повышают риск инфаркта или инсульта, объяснила она.

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Наконец, по словам врача, в этой рыбе много йода, который помогает синтезу гормонов и является необходимым для нормальной работы щитовидной железы и защиты от когнитивных нарушений.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала снижающий уровень холестерина продукт. Она посоветовала включить в рацион фасоль, поскольку в ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а также постный белок.

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