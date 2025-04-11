Раскрыты подробности боев в районе монастыря с подземным ходом в Курской области

ТАСС: ВС РФ продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в приграничье

Вооруженные сил России (ВС РФ) продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в селе Горналь Курской области. Подробности боев в российском приграничье раскрыли в силовых структурах, передает ТАСС.

По данным агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему используют территорию монастыря в качестве единого укрепрайона. При этом российским военным удалось продвинуться в этом районе.

«Бойцы ВС РФ продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Горнале», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывали силы в Курскую область через подземный ход этого монастыря. Сообщалось, что на его территории заблокированы около 300 украинских бойцов.