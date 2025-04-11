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16:37, 11 апреля 2025Экономика

Россиянки стали реже топить соседей

ВСК: За год число женщин, затопивших соседей, снизилось с 64 до 53 процентов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: wirestock / freepik

Россиянки по сравнению с прошлым годом стали реже топить соседей. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики Страхового Дома ВСК.

Эксперты решили выяснить, какие страховые случаи с жильем самые распространенные и в каких городах регистрируется наибольшее число обращений. Так, в список самых распространенных рисков в рамках страхования квартир вошли затопления (78 процентов) и пожары (4 процента). Доля стихийных бедствий составила лишь 2 процента, а на взрывы газа и аварии инженерных систем — по 1 проценту.

Специалисты отметили, что не менее 10 процентов запросов связаны со случаями, когда имущество других людей пострадало по вине владельца полиса. Они уточнили, что за год количество число женщин, виновных в подобных происшествиях, снизилось с 64 до 53 процентов.

Аналитики также рассказали, что самыми опасными месяцами, когда происходит больше всего ЧП с квартирами, являются июль и август (10 и 9 процентов соответственно), а самым «спокойным» — сентябрь. Что касается городов, где регистрируется наибольшее количество обращений по страхованию квартир, в тройку лидеров вошли Москва и Московская область (23 процента), Уфа (5 процентов) и Владивосток (4,5 процента), а средний размер выплаты пострадавшим с начала 2025 года составил 64 тысячи рублей.

Накануне россиян предупредили, что за потоп, который произошел из-за самовольной замены батареи, можно получить штраф.

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