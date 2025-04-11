Российские подростки заставили сверстника умываться в луже из крови и попали на видео

В Каменске-Уральском подростки заставили сверстника умываться в луже из крови

В городе Каменск-Уральский Свердловской области подростки заставили сверстника умываться в луже из крови после жестокого избиения. Действия российских школьников попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как несовершеннолетние оскорбляют юношу, который стоит у стены. У учащегося разбито все лицо. Он просит ровесников прекратить унижения, но все слова подростка компания игнорирует.

Как утверждает Ural Mash, на школьника напали, поскольку он якобы не подождал друзей во время прогулки. Видео с издевательствами его обидчики распространили в соцсетях.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе Башкирии подросток жестоко избили школьника инвалида.