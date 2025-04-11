Российские школьники надругались над сверстником и обрили его наголо «ради забавы»

В Ижевске школьники избили сверстника, надругались над ним и обрили его наголо

В Ижевске школьники избили сверстника, надругались над ним и обрили его наголо «ради забавы». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Удалось выяснить, что пострадавший российский юноша учится в частной школе. Его мать сняла ему квартиру и перебралась за город, чтобы не возить его ежедневно на занятия.

Одноклассники и знакомые знали, что подросток живет без взрослых. Осенью прошлого года в школу перевелся 16-летний учащийся, с которым несовершеннолетний быстро нашел общий язык. С того момента в квартире школьника стали устраивать вечеринки. Одна из них в ночь на 4 апреля едва не обернулась трагедией.

Друг привел в квартиру двух мальчиков и двух девочек. Несовершеннолетние веселились и выпивали, но затем компания начала издеваться над владельцем жилища. После потока брани на школьника набросились с кулаками. Одна из девушек начала снимать пытки на видео. Юноши обрили ровесника, истязали его пряжкой от ремня, стреляли из пневматического пистолета в упор и изнасиловали. Над несовершеннолетним измывались в течение нескольких часов. Позже соседи услышали крики и вызвали полицейских.

Мать пострадавшего написала заявление в правоохранительные органы. Как утверждает Baza, в отношении троих подростков возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области школьники надругались над второклассницей.