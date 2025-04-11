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01:09, 11 апреля 2025Россия

Летчик оценил переход космонавта Зубрицкого на сторону России

Попов: Украинский летчик Зубрицкий сделал верный выбор, перейдя на сторону РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил Aif.ru, что российский космонавт Алексей Зубрицкий, ранее служивший в Военно-воздушных силах Украины (ВСУ) и приговоренный там к 15 годам лишения свободы, сам сделал свой выбор в 2014 году остаться в России.

«Личный состав имел право выбора о продолжении службы в том государстве или вернуться на родину. Этот принцип оказался идентичным для принятия решения после 2014 года», — заявил Попов.

Ранее сообщалось, что территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) ищет Зубрицкого для его отправки на службу в ВСУ. Космонавт с 8 апреля находится на МКС. На Украине суд назвал его государственным предателем, дезертиром и заочно осудил на 15 лет с конфискацией имущества.

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