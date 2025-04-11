Российский пенсионер расправился с директором гостиницы из-за доли в бизнесе

В Камчатском крае пенсионер убил директора гостиницы из-за доли в бизнесе

В Камчатском крае пенсионер расправился с директором гостиницы из-за доли в бизнесе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, днем 3 февраля 66-летний мужчина выстрелил в голову 45-летнему генеральному директору гостиничного комплекса в его кабинете. Утверждается, что он действовал из корыстных побуждений, связанных с возвратом себе доли в уставном капитале гостиницы.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Он обвинен по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что предъявлено обвинение изрезавшему ребенка на детской площадке в Подмосковье подростку.