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09:42, 11 апреля 2025Силовые структуры

Российский пенсионер расправился с директором гостиницы из-за доли в бизнесе

В Камчатском крае пенсионер убил директора гостиницы из-за доли в бизнесе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Камчатском крае пенсионер расправился с директором гостиницы из-за доли в бизнесе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, днем 3 февраля 66-летний мужчина выстрелил в голову 45-летнему генеральному директору гостиничного комплекса в его кабинете. Утверждается, что он действовал из корыстных побуждений, связанных с возвратом себе доли в уставном капитале гостиницы.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Он обвинен по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что предъявлено обвинение изрезавшему ребенка на детской площадке в Подмосковье подростку.

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