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08:27, 11 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ возвести новые рубежи обороны в Сумской области

ТАСС: ВСУ пытаются возвести новые рубежи обороны в Юнаковке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются в экстренном порядке возвести новые рубежи обороны в Юнакове Сумской области. Об этом стало известно из сообщения источников в силовых структурах, передает ТАСС.

«Противник не жалеет живой силы и бронемашин на данном участке фронта. (...) Враг экстренно пытается построить оборонительный рубеж в районе Юнаковки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска продолжают продвигаться на направлении, а также успешно отбивают контратаки ВСУ.

Ранее стали известны подробности наступления российских войск в Сумской области. Военные, заняв Басовку, продвинулись к Юнаковке и оказались на окраинах Локни, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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