Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:45, 11 апреля 2025Мир

Стало известно об игре Трампа и Си Цзиньпина в гляделки

CNN: США и Китай ждут «кто первый моргнет» в торговых переговорах
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

США и Китай ждут «кто первый моргнет» в торговых переговорах, обратившись первым, поэтому ни президент Дональд Трамп, ни председатель КНР Си Цзиньпин не хотят проявлять инициативы для проведения телефонного звонка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Два высокопоставленных чиновника Белого дома сообщили, что США не будут обращаться к Китаю первыми. Трамп сказал своей команде, что Китай должен сделать первый шаг, поскольку Белый дом считает, что именно Пекин решил принять ответные меры и еще больше обострить торговую войну», — отмечает телеканал.

В связи с этим администрация Трампа уведомила власти Китая два месяца назад, что телефонный разговор двух лидеров должен быть запрошен Си Цзиньпином. Однако Пекин отказывается организовывать переговоры, что окружение президента США интерпретирует как нежелание показаться слабыми.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что лидеры Европейского (ЕС) планируют приехать в Пекин, чтобы обсудить с Си Цзиньпином пошлины Трампа, так как лидер Китая не хочет ехать в Брюссель. Уточняется, что будущий саммит может состояться в июле.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

    Овечкин обошел Гретцки по количеству матчей в НХЛ

    Бизнесу в России перестало хватать денег на лизинг автомобилей

    Певица Бьянка в бикини показала фигуру после пластики

    Названы итоги переговоров России и США

    Трамп задумал месть врагам

    Продажи российского софта за рубеж рухнули

    Силовики накрыли овощебазу российского миллионера и вывезли мигрантов

    Украина снова пыталась атаковать Россию

    В российском регионе у доктора наук аферисты похитили более 10 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше