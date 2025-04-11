Стало известно об игре Трампа и Си Цзиньпина в гляделки

CNN: США и Китай ждут «кто первый моргнет» в торговых переговорах

США и Китай ждут «кто первый моргнет» в торговых переговорах, обратившись первым, поэтому ни президент Дональд Трамп, ни председатель КНР Си Цзиньпин не хотят проявлять инициативы для проведения телефонного звонка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Два высокопоставленных чиновника Белого дома сообщили, что США не будут обращаться к Китаю первыми. Трамп сказал своей команде, что Китай должен сделать первый шаг, поскольку Белый дом считает, что именно Пекин решил принять ответные меры и еще больше обострить торговую войну», — отмечает телеканал.

В связи с этим администрация Трампа уведомила власти Китая два месяца назад, что телефонный разговор двух лидеров должен быть запрошен Си Цзиньпином. Однако Пекин отказывается организовывать переговоры, что окружение президента США интерпретирует как нежелание показаться слабыми.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что лидеры Европейского (ЕС) планируют приехать в Пекин, чтобы обсудить с Си Цзиньпином пошлины Трампа, так как лидер Китая не хочет ехать в Брюссель. Уточняется, что будущий саммит может состояться в июле.