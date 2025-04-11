Европейские лидеры приедут к Си Цзиньпину на поклон

SCMP: Лидеры ЕС хотят приехать в Пекин, чтобы обсудить пошлины Трампа

Лидеры Европейского (ЕС) планируют приехать в Пекин, чтобы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином пошлины президента США Дональда Трампа, так как лидер Китая не хочет ехать в Брюссель. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«Поскольку Си не желает отправляться в Брюссель, стало известно, что председатель Европейского совета Антонио Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с тем, что им необходимо приехать в Пекин, если они хотят лично встретиться с китайским лидером», — приводит издание слова пяти источников.

Уточняется, что будущий саммит Китай — ЕС может состояться в июле. Стороны обсудят как восстановить сотрудничество в торговле на фоне политики США.

Ранее агентство Reuters, сообщало, что Евросоюз и Китай начали переговоры по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин. По информации агентства, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович недавно говорил с министром торговли КНР Ван Вэньтао, и обе стороны согласились рассмотреть возможность установления минимальных цен.