Сырского осудили за слова о масштабах мобилизации в ВСУ

KP.RU: Главком ВСУ Сырский проговорился о масштабах мобилизации в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский проговорился о необходимости ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек. Об этом написало издание KP.RU.

Журналисты обвинили главкома в раскрытии данных о проблемах ВСУ и подчеркнули, что он проговорился, начав сравнивать положение дел в украинской и в российской армии.

«Сырский рассказал, что ТЦК [территориальным центрам комплектования] необходимо отлавливать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — отмечается в публикации.

Ранее Сырский заявил о необходимости цифровизации для мобилизации в украинскую армию шести миллионов украинцев. «Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся», — подчеркнул он.