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05:00, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Сырского осудили за слова о масштабах мобилизации в ВСУ

KP.RU: Главком ВСУ Сырский проговорился о масштабах мобилизации в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский проговорился о необходимости ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек. Об этом написало издание KP.RU.

Журналисты обвинили главкома в раскрытии данных о проблемах ВСУ и подчеркнули, что он проговорился, начав сравнивать положение дел в украинской и в российской армии.

«Сырский рассказал, что ТЦК [территориальным центрам комплектования] необходимо отлавливать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — отмечается в публикации.

Ранее Сырский заявил о необходимости цифровизации для мобилизации в украинскую армию шести миллионов украинцев. «Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся», — подчеркнул он.

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