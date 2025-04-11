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16:47, 11 апреля 2025Россия

В телефоне бойца ВСУ нашли неожиданные факты его жизни и смерти под Курском

Жизнь и смерть бойца ВСУ под Курском восстановили по записям в его телефоне
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Жизнь и смерть бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановили по записям в его телефоне. Его история до призыва в войска и после опубликована в Telegraph, на нее обратил внимание военкор Дмитрий Стешин.

Вадим Сусло родился в Полтавской области, работал в строительном магазине и увлекался компьютерными играми. В ноябре 2024 года мужчину мобилизовали, признав годным к службе, несмотря на хронические заболевания.

Несмотря на заверения работников ТЦК (так на Украине называют военкоматы), мужчину вместо тыла отправили на передовую. Узнав об этом, боец попытался «выкупить» себя для перевода в тыл — этот план провалился. Вскоре военнослужащему сообщили, что его направят на территорию Курской области.

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Перед отправкой жена на личные средства купила Сусло каску и бронежилет, а командование выдало ему крупнокалиберный пулемет. В январе 2025 года боец оказался в Малой Локне — тогда село еще было оккупировано украинскими войсками.

Мужчина писал жене, что шансов выжить у него мало — в частности, он указывал на отсутствие ротации и пьянство личного состава, в том числе командира. После этого переписка бойца с женой обрывается.

Далее Сусло некоторое время вел дневник, в котором рассказывал о своем тяжелом положении. Последние шаги мужчины его телефон зафиксировал 2 марта 2025 года. Ровно через месяц его тело нашли в окопе в Малой Локне. Там же находился телефон, по которому и удалось восстановить жизненный путь украинца.

Ранее российские бойцы нашли дневник жительницы Суджи, который она вела во время оккупации ВСУ. Руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал, что был удивлен оставленными россиянкой записями.

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