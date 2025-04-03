Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:21, 3 апреля 2025Россия

Алаудинова поразил найденный под Суджей дневник умершей россиянки

Алаудинов рассказал о поразившем его дневнике скончавшейся под Суджей россиянки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о поразившем его дневнике женщины, скончавшейся под Суджей во время оккупации ВСУ. Об этом сообщает News.ru.

«Меня удивил дневник женщины, которая умерла в одиночестве в Мартыновке, не идя просить кусок хлеба у захватчиков. Это поступок», — заявил он.

Ранее Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины своими действиями в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы российских военных.

Также Алаудинов заявлял, что в Курской области находят тела иностранных наемников без голов и кистей рук. Он предположил, что украинские военные оставляли их в таком виде, чтобы скрыть личности иностранцев.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    Генсек НАТО высказался о масштабах конфликта на Украине

    Отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера»

    На Украине рассказали о получении терминалов Starlink от Польши

    Хинштейн предрек скорое полное освобождение Курской области

    Алаудинова поразил найденный под Суджей дневник умершей россиянки

    Украинского футболиста жестоко убили в Германии

    В Дании объяснили Рубио позицию королевства по вопросу Гренландии

    Макрон призвал приостановить инвестиции в США

    ЦСКА проиграл в матче Кубка Гагарина со счетом 0:7

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше