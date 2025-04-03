Алаудинов рассказал о поразившем его дневнике скончавшейся под Суджей россиянки

Руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о поразившем его дневнике женщины, скончавшейся под Суджей во время оккупации ВСУ. Об этом сообщает News.ru.

«Меня удивил дневник женщины, которая умерла в одиночестве в Мартыновке, не идя просить кусок хлеба у захватчиков. Это поступок», — заявил он.

Ранее Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины своими действиями в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы российских военных.

Также Алаудинов заявлял, что в Курской области находят тела иностранных наемников без голов и кистей рук. Он предположил, что украинские военные оставляли их в таком виде, чтобы скрыть личности иностранцев.