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12:08, 11 апреля 2025МирЭксклюзив

Названа вероятная цель визита Уиткоффа в Россию

Политолог Калачев: Целью визита Уиткоффа в Москву мог стать вопрос Ирана
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Octavio Jones / Reuters

Целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, вероятно, стало решение проблем вокруг Ирана и заложников радикальной группировки ХАМАС, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Тот факт, что Уиткофф сделал остановку в России, связан с иранской проблемой. Возможно, будет обсуждаться и Украина, но в центре внимания она вряд ли окажется. Вашингтон сейчас заинтересован, прежде всего, в освобождении заложников ХАМАС, в решении проблемы ядерной программы Ирана. А у России есть отношения и с ХАМАС, и с Ираном, есть сильные позиции на Ближнем Востоке», — объяснил Калачев.

По его словам, процесс урегулирования украинского конфликта идет не так быстро, как хотелось бы Трампу, но ему нужны победы хоть где-то. Политолог считает, что прорывы могут быть достигнуты именно на Ближнем Востоке, для чего американскому лидеру нужна помощь России.

«Трамп хочет показать избирателям свою эффективность в качестве человека, заключающего сделки. В качестве миротворца. Сейчас, когда ждать чуда на украинском направлении не приходится, посредничество России на Ближнем Востоке может быть крайне востребовано и способствовать сближению двух стран», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф прилетел в Москву. При этом Песков указал, что гипотетически глава России может встретиться с спецпредставителем Трампа.

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