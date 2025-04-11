В Дагестане женщина подкинула младенца в молебную комнату и исчезла

В Махачкале женщина подкинула младенца в молебную комнату при больнице и исчезла

В Махачкале, Дагестан, женщина подкинула младенца в молебную комнату при больнице и исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, посетительница попросила присмотреть за малышом, пока она делает омовение. Обратно незнакомка не вернулась. Сотрудница, которая приглядывала за новорожденным, вызвала полицейских.

После обследования медики рассказали, что ребенок появился на свет в роддоме. Оперативники начали опрашивать врачей и искать тех, кто может узнать малыша.

До этого стало известно, что в Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития, он не выжил.