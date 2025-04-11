В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

Константинов: Рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит

Рассчитывать на быстрое завершение конфликта на Украине не стоит, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

«Слово "быстро" не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный», — констатировал крымский политик.

По его словам, невозможно решить возникший конфликт за день. В историю его урегулирование войдет как быстрое, если он будет разрешен в ближайшие месяцы, добавил Константинов. Он напомнил, что в мире некоторые конфликты остаются неразрешенными в течение десятилетий и столетий. Например, на Ближнем Востоке мир обсуждается последние 80 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет. По его словам, есть понимание того, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, однако оно должно проходить при соблюдении интересов сторон.