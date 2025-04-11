Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:05, 11 апреля 2025Россия

В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

Константинов: Рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Рассчитывать на быстрое завершение конфликта на Украине не стоит, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

«Слово "быстро" не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный», — констатировал крымский политик.

По его словам, невозможно решить возникший конфликт за день. В историю его урегулирование войдет как быстрое, если он будет разрешен в ближайшие месяцы, добавил Константинов. Он напомнил, что в мире некоторые конфликты остаются неразрешенными в течение десятилетий и столетий. Например, на Ближнем Востоке мир обсуждается последние 80 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет. По его словам, есть понимание того, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, однако оно должно проходить при соблюдении интересов сторон.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    Россиянам назвали два неочевидных симптома надвигающейся деменции

    Известная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном бикини

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше