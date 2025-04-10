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13:21, 10 апреля 2025Россия

В Кремле высказались о временных рамках урегулирования конфликта на Украине

Песков: Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет. Позицию Кремля высказал официальный представитель Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, никаких временных рамок нет, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента пояснил, что для России, прежде всего, важно соблюдение собственных интересов в украинском вопросе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продолжает рассматривать возможность урегулирования конфликта политическими и дипломатическими методами. В Кремле, в свою очередь, называли соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам подтверждением готовности к переговорам.

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