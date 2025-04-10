В Кремле высказались о временных рамках урегулирования конфликта на Украине

Песков: Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет

Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет. Позицию Кремля высказал официальный представитель Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, никаких временных рамок нет, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента пояснил, что для России, прежде всего, важно соблюдение собственных интересов в украинском вопросе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продолжает рассматривать возможность урегулирования конфликта политическими и дипломатическими методами. В Кремле, в свою очередь, называли соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам подтверждением готовности к переговорам.