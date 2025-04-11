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14:07, 11 апреля 2025Силовые структуры

В ЛНР дали срок следившей за российскими войсками украинской шпионке

Работавшей на Украину жительнице ЛНР дали 16 лет за шпионаж
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 16 годам колонии 39-летнюю Анну Базикало. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

Как установил суд в марте и сентябре 2023 года Базикало добровольно предложила свои услуги спецслужбам Украины. По заданию центра она осуществляла сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих в ЛНР и передавала их через мессенджер. Кроме того она приобрела и хранила у себя в тайнике взрывчатку для тайных операций украинских спецслужб.

Жительницу Энергодара обвинили в госизмене за перевод ВСУ пяти тысяч гривен.

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