В России объяснили заявления Зеленского об участии китайцев в СВО

Член ОП Рогов: Заявления Зеленского о китайцах на СВО — заготовка для Трампа

Заявления Владимира Зеленского о якобы имеющем место участии китайцев в специальной военной операции — заготовка, сделанная для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил член Общественной палаты России Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По словам общественника, эта заготовка нужна, чтобы выслужиться перед американским лидером.

«[Это попытка показать, что] киевский режим может быть удобным провокатором, который вызывает раздражение у официального Пекина, доставляет ему проблемы и дает поводы и причины, чтобы ввести санкции против Китая», — объяснил Рогов.

Владимир Зеленский ранее заявил о взятии в плен двух китайцев в Донецкой народной республике, в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. «Очень надеемся, что китайская сторона тоже отреагирует», — подчеркнул он.