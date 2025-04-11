Во всем мире стала заканчиваться скумбрия

The Guardian: Запасы скумбрии стали заканчиваться из-за чрезмерного вылова

Атлантическая скумбрия, которую ранее считали экологически устойчивым видом, оказалась в серьезной опасности. Эксперты говорят, что из-за чрезмерного вылова запасы популярной рыбы оказались в критической точке, пишет The Guardian.

В Обществе сохранения морской среды (MCS) утверждают, что с 2009 года ряд стран, в том числе Норвегия, Исландия, Фарерские острова и Великобритания, нарушают рекомендации по добыче рыбы на 5-80 процентов. А за последние четыре года в среднем избыточная добыча достигла 39 процентов. По словам представителя MCS Элис Мур, сейчас наблюдается устойчивое снижение популяции рыбы. Эксперт призывает ввести ограничения на вылов. А людям вместо скумбрии советуют есть сельдь и сардины. Ресторанам и супермаркетам рекомендовали отказаться от продажи скумбрии, выловленной тралом (орудие для ловли рыбы в виде большой сетки).

В России поводов для паники насчет исчезновения скумбрии пока нет, убежден владелец «Рыбной лавки капитана Селедкина» Олег Гугунава. Он считает, что проблему можно решить, если ввести мораторий на вылов на два года. «Правда, после появления новости о возможном исчезновении скумбрии в розничных продажах заметен повышенный спрос на нее. Люди предпочитают иметь про запас две-три рыбы в морозилке "на всякий случай"», — добавил Гугунава.

Он подчеркнул, что в ближайшее время скумбрия не пропадет из магазинов, но меры для ее сохранения все равно нужно предпринимать. В качестве примера он привел ледяную рыбу вида «крокодиловая белокровка» (Chaenocephalus aceratus). Из-за бесконтрольной добычи ее практически полностью выловили. Теперь вместо нее продается щучья белокровка (Champsocephalus gunnari). «Внешне они похожи, но последняя сильно уступает во вкусе», — констатировал предприниматель.