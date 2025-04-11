Желание Трампа сократить численность американских войск в Европе объяснили

Политолог Дудаков: Трамп хочет сократить войска в ЕС из-за приоритетов

Администрация президента США Дональда Трампа сейчас задумала в целом сокращать Вооруженные силы США, в частности американскую армию на порядка 100 тысяч человек, сообщил политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил желание политика вывести войска из стран Европы.

Сейчас численность американской армии составляет 450 тысяч человек, а планируют ее сократить до 360 тысяч, рассказал эксперт. Конечно, под сокращение попадут те части, которые находятся в Европе, добавил он. Дело в том, что это направление для Трампа и его администрации не приоритетное, пояснил Дудаков.

«Мы видим, как он требует от европейцев тратить больше средств на свою собственную оборону. При этом эти самые войска можно будет не только сокращать, но и выводить на другие направления, которые для Трампа видятся более приоритетными. В частности, это Индо-Тихоокеанский регион — конкуренция с Китаем, Ближний Восток и южная граница США, где Трамп замыслил устроить большую операцию против наркокартелей», — поделился американист.

Вывод американских войск из Европы произойдет не сегодня и не завтра, а только после того, как удастся договориться с Россией о деэскалации на украинском направлении, полагает собеседник «Ленты.ру».

Сокращение американского контингента в Европе до уровня 2021 года вполне реалистично. Всех выводить из Европы Трамп не будет, но вывести, например, тех, кто был заведен при Байдене, Трамп вполне может Малек Дудаков политолог-американист

Ранее Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме допустил сокращение военного контингента в Европе, отметив, что США оплачивают их размещение, но «больших компенсаций» не получают. .

В январе 2025 года в СМИ появлялась информация о том, что Трамп собирается вывести из Европы пятую часть от всего контингента — 20 тысяч американских военнослужащих.

