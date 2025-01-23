Раскрыты планы Трампа сократить военный контингент США в Европе

ANSA: Трамп собирается вывести 20 тысяч американских военных из Европы

Президент США Дональд Трамп собирается вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих. Об этом итальянскому агентству ANSA сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

«Президент, по сути, хочет сократить контингент США на пятую часть — примерно на 20 тысяч человек», — сказал собеседник издания, отметив, что Трамп также намерен частично возложить обеспечение американского военного контингента на европейских партнеров.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии, так как он хочет вывести оттуда войска, что при этом может повысить угрозу распространения терроризма в регионе.