Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

Daily Mail: Жительница США обвинила 86-летнего отца в сотнях убийств

Жительница США назвала отца маньяком, который с 1965 года расправился с сотнями людей. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя Мария «Галина» Трефи 13 марта обвинила в серии расправ своего пожилого отца — 86-летнего Джона Трефи. Она упомянула, что впервые заподозрила в нем маньяка, когда 15 лет назад он якобы признался ей, что в 1960-х сознательно ввел пациенту фатальную дозу препарата. Позже он якобы сам сказал, что с 1965 года по 1995 год расправлялся с одной жертвой в месяц. По ее словам, на совести Джона Трефи смерти его бабушки, деда и отца. Женщина подозревает, что ее отец был знаменитым маньяком по прозвищу Зодиак, которого так и не поймали.

Пост американки быстро набрал популярность в соцсетях и стал источником спекуляций и фантастических теорий. В результате полиция была вынуждена выступить с официальным опровержением: их расследование не выявило никаких доказательств того, что Джон Трефи — маньяк. Как оказалось, женщина впервые обратилась в полицию с обвинениями против отца еще в 2017 году. Не получив ожидаемой реакции, она стала обращаться в правительственные агентства и к местным шерифам.

Разные инстанции изучали предоставленные Трефи аудиозаписи и журналы, криминалисты даже обыскали жилье и летний дом семьи, где, по версии женщины, были закопаны останки одной из жертв, но ничего не нашли. ДНК Джона Трефи также была загружена в национальные базы данных, но не совпала ни с одной из найденных на местах преступлений.

Сам Джон Трефи выразил готовность сотрудничать с полицейскими и не отказывается общаться с журналистами. Он отвергает все спекуляции дочери как ее фантазии. «Моя единственная версия заключается в том, что она психически больна», — сказал пенсионер. По словам его жены, последние 30 лет мужчина борется с болезнью Паркинсона.

Ранее сообщалось, что 89-летний житель Японии Ивао Хакамата, который 56 лет ожидал смертной казни за чужое преступление, получит рекордную компенсацию. Ему выплатят 217 миллионов иен.