Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:18, 11 апреля 2025Из жизни

Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

Daily Mail: Жительница США обвинила 86-летнего отца в сотнях убийств
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница США назвала отца маньяком, который с 1965 года расправился с сотнями людей. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя Мария «Галина» Трефи 13 марта обвинила в серии расправ своего пожилого отца — 86-летнего Джона Трефи. Она упомянула, что впервые заподозрила в нем маньяка, когда 15 лет назад он якобы признался ей, что в 1960-х сознательно ввел пациенту фатальную дозу препарата. Позже он якобы сам сказал, что с 1965 года по 1995 год расправлялся с одной жертвой в месяц. По ее словам, на совести Джона Трефи смерти его бабушки, деда и отца. Женщина подозревает, что ее отец был знаменитым маньяком по прозвищу Зодиак, которого так и не поймали.

Пост американки быстро набрал популярность в соцсетях и стал источником спекуляций и фантастических теорий. В результате полиция была вынуждена выступить с официальным опровержением: их расследование не выявило никаких доказательств того, что Джон Трефи — маньяк. Как оказалось, женщина впервые обратилась в полицию с обвинениями против отца еще в 2017 году. Не получив ожидаемой реакции, она стала обращаться в правительственные агентства и к местным шерифам.

Материалы по теме:
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Разные инстанции изучали предоставленные Трефи аудиозаписи и журналы, криминалисты даже обыскали жилье и летний дом семьи, где, по версии женщины, были закопаны останки одной из жертв, но ничего не нашли. ДНК Джона Трефи также была загружена в национальные базы данных, но не совпала ни с одной из найденных на местах преступлений.

Сам Джон Трефи выразил готовность сотрудничать с полицейскими и не отказывается общаться с журналистами. Он отвергает все спекуляции дочери как ее фантазии. «Моя единственная версия заключается в том, что она психически больна», — сказал пенсионер. По словам его жены, последние 30 лет мужчина борется с болезнью Паркинсона.

Ранее сообщалось, что 89-летний житель Японии Ивао Хакамата, который 56 лет ожидал смертной казни за чужое преступление, получит рекордную компенсацию. Ему выплатят 217 миллионов иен.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

    Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

    Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

    Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

    Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

    Фото Гарри Стайлса в мини-шортах оценили в сети фразой «женщины будут бросаться»

    Неожиданное явление увидели в небе в российском городе

    Пожилая россиянка инсценировала свое похищение по заданию мошенников

    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

    Украина атаковала сразу шесть населенных пунктов российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше