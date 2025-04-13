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23:11, 13 апреля 2025Спорт

Губерниев высмеял Гашека за слова о русских корнях Гретцки

Губерниев о словах Гашека о русских корнях Гретцки: Скоро он станет рептилией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

Губерниев заявил, что у Гашека началась агония. «Он превращается из человека разумного в человека умелого, то есть, у него эволюция наоборот. Скоро он станет рептилией и будет грызть лед», — высмеял чеха комментатор.

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Ранее Доминик Гашек сделал заявление о русских корнях канадца Уэйна Гретцки. По его словам, дед хоккеиста был наполовину белорусом и наполовину украинцем. «Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или скорее не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — отметил чех.

6 апреля российский нападающий Александр Овечкин превзошел Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».

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