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09:58, 13 апреля 2025Россия

В Крыму озвучили задачу для России после завершения СВО

Константинов: После СВО понадобится новая система защиты границ из-за Запада
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что после завершения специальной военной операции (СВО) России понадобится новая система защиты границ из-за Запада. Такую задачу он озвучил в разговоре с РИА Новости.

Он объяснил, что данную стратегию должны определять военнослужащие.

Глава парламента Крыма выразил уверенность, что военным с учетом исторического опыта удастся выстроить надежную систему государственных границ.

Константинов отметил, что эту задачу для России следует решить из-за тех «агрессивных планов, вынашиваемых западными странами».

До этого в Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта.

Тогда Константинов отметил, что в мире некоторые противостояния остаются неразрешенными в течение десятилетий и столетий. В пример он привел Ближний Восток, где мир обсуждается последние 80 лет.

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