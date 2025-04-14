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11:15, 14 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион сделал заявление после слов Гашека о русских корнях Гретцки

Чемпион ОИ Васильев о словах Гашека о русских корнях Гретцки: Он переобуется
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

«В том, что он переобуется, я даже не сомневаюсь ни секунды», — заявил Васильев. По его мнению, последовательных людей, отстаивающих свою точку зрения, в Европе практически не осталось.

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Ранее Гашек сделал заявление о русских корнях канадца Уэйна Гретцки. По его словам, дед хоккеиста был наполовину белорусом и наполовину украинцем. «Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или скорее не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — отметил чех.

6 апреля российский нападающий Александр Овечкин превзошел Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».

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