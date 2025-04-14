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09:07, 14 апреля 2025Путешествия

Туристка отправилась в «оргазмический» секс-ретрит и раскрыла подробности происходящего

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американка провела выходные на «оргазмическом» секс-ретрите и раскрыла подробности происходящего. Своим опытом она поделилась с изданием New York Post.

Яна Хокинг заплатила 750 долларов (63 тысячи рублей) за трехдневную поездку, посвященную сексуальному здоровью. Она уточнила, что на ретрите были только женщины, за исключением одного из организаторов по имени Корт Вокс, который проводил интимные практики.

По словам Хокинг, одним из заданий был разговор со своими половыми органами. «Мы сидели спиной к спине с партнером, одна рука на груди, другая обхватывала вульву, и мы синхронно покачивались, — описала она. — Это был эротический ритуал, да, но также и глубоко эмоциональный. Я отпустила комплексы по поводу целлюлита, перестала слишком много думать».

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В ходе другого упражнения женщины лежали в нижнем белье с завязанным глазами, пока другие участницы возбуждали их, поглаживая перьями, ракушками и пальцами. Затем начались практики с веревками.

«Корт связал меня, прижал к земле и зарычал мне в ухо. Вот тогда я и поняла, что мне нравится играть с веревкой, — поделилась Хокинг. — Это был не просто оргазмический ретрит. Это было полномасштабное сексуальное пробуждение». Она добавила, что за время поездки она узнала о сексе больше, чем на уроках полового воспитания в школе.

«Я вышла так далеко за пределы своей зоны комфорта, что даже не могла ее больше разглядеть. Я вернулась оттуда с ощущением силы, вдохновленная женщинами, которые серьезно относятся к своему удовольствию», — заключила Хокинг.

Ранее россиянка поехала в секс-тур в Южную Корею и раскрыла одно необычное пристрастие местных мужчин. Она обратила внимание, что их не смущает менструация во время полового акта.

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