Россиянка поехала в секс-тур в Сеул и раскрыла одно необычное пристрастие местных мужчин

Российская путешественница поехала в секс-тур в Сеул, Южная Корея, и раскрыла одно необычное пристрастие местных мужчин в отношениях с женщинами. Об этом Ната из Москвы рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Туристка познакомилась с парнем из Сеула в приложении и сходила с ним на свидание с продолжением. Во время встречи девушка выяснила, что корейских мужчин не смущает менструация во время секса — напротив, им это даже нравится.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Европе и пообщалась со знакомым французом, который в разговоре с ней восхитился россиянками. По его мнению, они придают огромное значение семейным ценностям, заботятся о близких и стремятся поддерживать тепло и гармонию в отношениях.