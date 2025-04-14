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17:54, 14 апреля 2025Наука и техника

В России испытали станцию для спутника дистанционного зондирования Земли

НТИ: В России испытали наземную станцию для спутника ДЗЗ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В России провели успешные испытания наземной станции для нового спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом со ссылкой на фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает РИА Новости.

«Опытный образец приемо-передающей земной станции и динамический макет космического аппарата успешно прошли испытания. Подтверждены соответствия образцов заданным характеристикам и готовность их интеграции в космическую систему ДЗЗ», — заявили в организации.

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В марте ТАСС со ссылкой на фонд поддержки проектов НТИ сообщил, что в России создадут платформу для обмена данными между спутниками и беспилотными летательными аппаратами.

В том же месяце РИА Новости от организации узнало, что Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала испытания динамического макета нового спутника, запуск которого планируется провести в 2027 году.

Разрабатываемый РКК спутник планируется вывести на околоземную орбиту высотой 500 метров, с которой он будет получать изображения земной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель.

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