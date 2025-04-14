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13:21, 14 апреля 2025Путешествия

В России предложили создать рейтинг авиакомпаний

В Роспотребнадзоре предложили создать рейтинг недобросовестности авиакомпаний
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России предложили составить рейтинг добросовестности авиакомпаний, который поможет отслеживать качество услуг. С соответствующей инициативой выступили в Роспотребнадзоре, сообщает «Парламентская газета».

Так, если перевозчик занимает низкую позицию в рейтинге, это станет поводом для проверок соответствующими надзорными ведомствами. Нарушение правил работы и предоставления услуг может даже повлечь отзыв лицензии.

По словам замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, в числе основных проблем в авиаотрасли в России — защита прав потребителей.

Ранее были названы самые безопасные авиакомпании мира в 2025 году. Лидером топа стал перевозчик Air New Zealand, на втором месте оказался Qantas, а третью строчку заняли сразу три авиакомпании — Cathay Pacific, Qatar Airways, Emirates.

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