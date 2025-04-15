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16:57, 15 апреля 2025Из жизни

Мужчина попытался избавиться от жуков в спальне и попал в тюрьму

Japan Today: Японец решил избавиться от жуков в доме бабушки и устроил пожар
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Krit of Studio OMG / Getty Images

Житель японского города Яцусиро, префектура Кумамото, попал в тюрьму за поджог спальни в доме бабушки. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел 8 апреля. 30-летнего Мацунагу задержали после того, как в его комнате вспыхнул огонь и начался пожар. В доме находилось еще четыре человека, никто из них не пострадал.

Полицейские арестовали мужчину за поджог. Выяснилось, что он использовал баллончик со спреем и зажигалку, чтобы поджечь ковер. На допросе японец частично признал вину. «Я действительно устроил пожар, но так я попытался избавиться от жуков», — заявил он.

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В мае 2022 года сообщалось, что начальник пожарной части в японском городе Кадзуно, провинция Акита, устроил крупный пожар, пытаясь спугнуть ос. Он заметил насекомых во дворе дома родителей, достал сигнальную шашку и поджег ее.

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