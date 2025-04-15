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06:37, 15 апреля 2025Мир

Президент Аргентины назвал Россию лидером нового мира

Милей: Россия, США и Китай будут лидерами нового миропорядка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Россию одним из лидеров нового мирового порядка. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Neura Media.

«Мы видим, что мир сейчас перестраивается. Мировой порядок, который был после Второй мировой войны, сейчас мертв. США будут возглавлять Америку, Россия — Евразию, а Китай — Азию в той части, которую не возглавляет Россия», — сказал он.

При этом Милей отметил, что Европу ждет «тяжелая борьба» с «воукизмом» (от англ. woke — «пробуждаться», борьба с расовой дискриминацией и «белыми привилегиями» — прим. «Ленты.ру»). Глава Аргентины также подчеркнул, что Европа «давно не растет».

Ранее о конце старого миропорядка заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, новый мир опирается не на «установленные правила», а на «сделки и альянсы».

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