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15:54, 6 апреля 2025Мир

Стармер заявил о конце старого миропорядка

Стармер: Наступил новый мир, от торговой войны не выиграет никто
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ben Stansall / Pool / Reuters

Старый миропорядок исчез, надо принять новые правила. Об этом написал в статье для Sunday Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мир, каким мы его знали, исчез. <...> Мы готовы к тому, что будет дальше», — заявил Стармер, комментируя введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из более 200 стран.

Он добавил, что новый мир опирается не на «установленные правила», а на «сделки и альянсы». Также он сообщил, что никто не выиграет от торговой войны, а Великобританию и весь мир ждут серьезные экономические последствия. При этом он добавил, что Соединенное королевство уже поддерживает сбалансированные торговые отношения с американскими союзниками, и что работа над новым соглашением об экономическом процветании продолжается.

Стармер также рассказал, что на следующей неделе власти объявят о мерах по «защите британского бизнеса от шторма». «Мы ускорим планы, которые повысят нашу конкурентоспособность, чтобы быть менее уязвимыми перед подобными глобальными потрясениями», — заключил он.

Ранее авторы американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом. В публикации отмечается, что всеобъемлющие пошлины главы США изменят мировой порядок во многих отношениях, «и уже наметился один победитель».

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