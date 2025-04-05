В США назвали победителя в торговой войне Трампа

Wall Street Journal назвала Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразили авторы американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что всеобъемлющие пошлины главы США изменят мировой порядок во многих отношениях, «и уже наметился один победитель». «У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — добавляет WSJ.

Как утверждается в статье, Штаты потратили многие годы, убеждая европейские государства ослабить экономические связи с КНР, однако теперь из-за действий американского президента возобновление их контактов с Пекином стало лишь вопросом времени.

Помимо этого, Китай станет альтернативным партнером для стран Азии, у которых антиамериканский настрой только усилится. Авторы также отмечают, что недовольный пошлинами Трампа Запад на этой неделе продемонстрировал КНР всю свою разъединенность и слабость.

Ранее Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и Китая. По его словам, китайская экономика получает больший урон от пошлин, нежели американская.