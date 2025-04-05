Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и Китая

Трамп: Китай страдает от торговых пошлин сильнее, чем США

Китайская экономика получает больший урон от пошлин, нежели американская. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

При этом он подчеркнул, что и КНР, и многие другие страны относились к Соединенным Штатам неприемлемо плохо. Что касается экономической политики своих предшественников на посту главы Белого дома, то Трамп назвал ее глупой и беспомощной.

Свою политику американский лидер считает экономической революцией, которая позволила привлечь в США инвестиций на пять триллионов долларов.

До этого издание Handelsblatt заявило об ударе, который фондовые рынки получили из-за пошлин, введенных Трампом. В свою очередь, президент США пообещал никогда не менять свою экономическую политику и заявил, что теперь наступило время стать богаче, чем когда-либо.

Тем временем в Европейском союзе уже задумались об экстренных мерах, так как испугались наплыва дешевых китайских товаров.