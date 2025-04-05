Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и Китая

Китайская экономика получает больший урон от пошлин, нежели американская. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.
При этом он подчеркнул, что и КНР, и многие другие страны относились к Соединенным Штатам неприемлемо плохо. Что касается экономической политики своих предшественников на посту главы Белого дома, то Трамп назвал ее глупой и беспомощной.
Свою политику американский лидер считает экономической революцией, которая позволила привлечь в США инвестиций на пять триллионов долларов.
До этого издание Handelsblatt заявило об ударе, который фондовые рынки получили из-за пошлин, введенных Трампом. В свою очередь, президент США пообещал никогда не менять свою экономическую политику и заявил, что теперь наступило время стать богаче, чем когда-либо.
Тем временем в Европейском союзе уже задумались об экстренных мерах, так как испугались наплыва дешевых китайских товаров.