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17:40, 5 апреля 2025Экономика

Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и Китая

Трамп: Китай страдает от торговых пошлин сильнее, чем США
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китайская экономика получает больший урон от пошлин, нежели американская. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

При этом он подчеркнул, что и КНР, и многие другие страны относились к Соединенным Штатам неприемлемо плохо. Что касается экономической политики своих предшественников на посту главы Белого дома, то Трамп назвал ее глупой и беспомощной.

Свою политику американский лидер считает экономической революцией, которая позволила привлечь в США инвестиций на пять триллионов долларов.

До этого издание Handelsblatt заявило об ударе, который фондовые рынки получили из-за пошлин, введенных Трампом. В свою очередь, президент США пообещал никогда не менять свою экономическую политику и заявил, что теперь наступило время стать богаче, чем когда-либо.

Тем временем в Европейском союзе уже задумались об экстренных мерах, так как испугались наплыва дешевых китайских товаров.

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