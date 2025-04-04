Трамп пообещал не менять свою экономическую политику никогда

Трамп рассказал зарубежным инвесторам об отличном времени, чтобы разбогатеть

Президент США Дональд Трамп обратился к инвесторам, которые, по его словам, прибывают в страну и вкладывают в ее экономику огромные средства. В своей соцсети Truth Social глава государства заявил, что продолжит работу, нацеленную на привлечение крупных зарубежных инвестиций, пообещав никогда не менять свою экономическую политику.

«Это отличное время, чтобы разбогатеть. Стать еще богаче, чем когда-либо», — написал он. До этого политик выразил уверенность, что введение Вашингтоном повышенных таможенных пошлин позволит привлечь в США от шести до семи триллионов долларов инвестиций.

Говоря об американской экономике, Трамп описал ее словами «пациент выжил и идет на поправку». По логике его администрации, которую озвучил в пятницу госсекретарь Марк Рубио, ситуация, складывающаяся после введения тарифов на импорт, должна привести к перезагрузке мирового торгового порядка.

Также накануне президент США представил дизайн «золотой карты», приобретение которой за пять миллионов долларов даст возможность богатым иностранным инвесторам стать американскими гражданами.